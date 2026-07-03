Bruxelles punta sulla difesa: cinque progetti comuni per rafforzare l’industria europea

(Teleborsa) - La Commissione europea ha proposto oggi cinque nuovi progetti su larga scala, noti come progetti europei di interesse comune in materia di difesa (EDPCI), per aiutare i paesi dell'UE a rafforzare le loro capacità di difesa sviluppando insieme sistemi militari fondamentali.



I progetti industriali si concentrano su cinque settori prioritari: droni e sistemi di contro-droni; difesa marittima e dei fondali marini; spazio; difesa aerea e missilistica; oltre a rafforzare la sicurezza lungo il fianco esterno dell'UE. Esse rispondono a un invito della Commissione a manifestare interesse agli Stati membri affinché presentino proposte di progetti per eventuali EDPCI.



Nell'ambito del programma per l'industria europea della difesa (EDIP) da 1,5 miliardi? di euro, la Commissione ha stanziato 325 milioni di euro per sostenere l'istituzione e la diffusione delle EDPCI, come indicato nel programma pubblicato il 30 marzo 2026.



I nuovi progetti forniscono un quadro che consente ai paesi dell'UE di collaborare su importanti iniziative di difesa che sono troppo grandi o troppo complesse per consentire ai singoli paesi di svilupparsi autonomamente. Sostenendo la cooperazione a lungo termine, mirano a rafforzare l'industria europea della difesa e a migliorare la capacità dell'UE di rispondere alle sfide comuni in materia di sicurezza, in linea con le priorità della NATO in materia di capacità.



In media, 18 Stati membri partecipano a ciascun progetto e l'Ucraina partecipa a quattro dei cinque progetti. La Commissione dovrebbe partecipare alle EDPCI, fornire sostegno finanziario e continuare a sostenere il coordinamento e l'attuazione da parte degli Stati membri. Monitorerà inoltre i progressi rispetto alle tappe concordate per sostenere la realizzazione tempestiva dei progetti EDPCI.



Prossime tappe

Il Consiglio discuterà ora dell'istituzione formale delle EDPCI, identificherà gli obiettivi e le caratteristiche, i paesi partecipanti e gli investimenti stimati che dovrebbero essere generati dall'EDPCI.



Dopo che il Consiglio avrà adottato l'elenco delle EDPCI individuate, queste diventeranno ammissibili a ricevere finanziamenti dell'UE attraverso il programma "Industria europea della difesa" (EDIP) secondo una procedura specifica. Il loro finanziamento consentirà la realizzazione iniziale dei progetti e getterà le basi per eventuali ulteriori finanziamenti attraverso il prossimo Fondo europeo per la competitività.



Contesto

Il regolamento EDIP è stato adottato il 16 dicembre 2025. Questo strumento mira a rafforzare e modernizzare l'industria europea della difesa, garantire la disponibilità di tecnologie all'avanguardia, aumentare la capacità produttiva, sostenere gli appalti comuni e anche la resilienza attraverso la fornitura costante di attrezzature militari alle forze armate degli Stati membri e il rafforzamento delle catene di approvvigionamento.



Il regolamento introduce l'istituzione di EDPCI come futuri ambiziosi progetti industriali collaborativi volti a beneficiare una parte più ampia dell'UE e aperti anche alla Norvegia e all'Ucraina.

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