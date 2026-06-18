Avio, nuovo ordine da 35 milioni di euro per sistema di difesa ASTER 30

(Teleborsa) - Nell'ambito del contratto quadro già in essere con MBDA in Francia, Avio ha firmato un ordine di produzione per la fornitura di motori a propellente solido e relative superfici aerodinamiche per il sistema di difesa ASTER 30, per un controvalore di oltre 35 milioni di euro.



L'ordine si svilupperà su un quadriennio produttivo, si legge in una nota della società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione.



La firma di questo nuovo ordine conferma il momento positivo per il settore della propulsione per la difesa di Avio e rafforza ulteriormente la collaborazione della Società con il Gruppo MBDA, supportando la difesa europea in risposta alla crescente domanda per il sistema di difesa antimissile SAMP/T NG.

Condividi

```