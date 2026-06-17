Stellantis, Filosa: "Batterie made in Ue dopo il 2030 più realistico"

Il Ceo: Made in Europe sia basato sulla premialità, non su nuovi oneri.

(Teleborsa) - Nell'audizione davanti alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato, il ceo di Stellantis Antonio Filosa ha chiesto di rivedere la tempistica sull'obbligo di installare batterie prodotte nell'Unione Europea, indicando il 2030 come orizzonte più realistico per la localizzazione della produzione di celle nel continente.



"Prevedere la localizzazione della produzione di celle in Europa dopo il 2030 ci sembra realistico e fattibile", ha dichiarato Filosa, sottolineando come al momento i costruttori europei si trovino "stretti tra le pressioni della domanda e i vincoli dell'offerta", con regole pensate "in un contesto caratterizzato da sfide completamente diverse da quelle attuali".



Sul Made in Europe nel suo complesso, Filosa lo ha definito "una straordinaria opportunità che non possiamo permetterci di perdere in Europa" e "un primo importante strumento per una politica industriale europea, capace di rafforzare l'industria e proteggere i milioni di posti di lavoro che questa industria rappresenta nel continente". La sua attuazione, ha precisato il ceo, deve fondarsi "su un criterio di premialità" e non deve introdurre "ostacoli o ulteriori oneri per il settore". Filosa ha quindi auspicato che il Made in Europe possa essere introdotto "quanto prima" per sostenere industria, filiere collegate e lavoratori.

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