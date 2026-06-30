Commissione UE eroga 3,9 miliardi di euro all'Ucraina per acquisto di droni

(Teleborsa) - La Commissione europea inizia oggi l'erogazione di 3,9 miliardi di euro, prima tranche di circa 6 miliardi di euro destinati all'acquisto di droni. Questa erogazione segue la prima tranche di 3,2 miliardi di euro versata dalla Commissione all'Ucraina nell'ambito del programma di assistenza macrofinanziaria dedicato, il 25 giugno. Ulteriori pagamenti saranno effettuati nei prossimi giorni fino al completo stanziamento della prima tranche per i droni, in conformità con le richieste di pagamento dell'Ucraina.



"L'ingegnosità dell'Ucraina è alla base del suo successo nel resistere all'invasione su vasta scala della Russia. Un'ingegnosità che vogliamo sostenere - ha commentato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea - Oggi, stiamo erogando una prima tranche di 3,9 miliardi di euro per la tecnologia avanzata dei droni, al fine di rafforzare la difesa dell'Ucraina. E ne seguiranno altre. Questi investimenti aiuteranno l'Ucraina a proteggere i suoi cittadini, a difendere la sua sovranità e a rafforzare la sicurezza dell'Europa. L'Europa è fermamente al fianco dell'Ucraina finché sarà necessario per raggiungere una pace giusta e duratura"



L'operazione rientra nel più ampio prestito di sostegno all'Ucraina da 90 miliardi di euro, che prevede 30 miliardi di euro per gli aiuti al bilancio e 60 miliardi di euro per il sostegno alla difesa nel biennio 2026-2027. Nel 2026, 28,3 miliardi di euro dei 60 miliardi di euro del pacchetto per la difesa saranno erogati a sostegno della capacità industriale ucraina nel settore della difesa.

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