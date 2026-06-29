Airbus, dalla BEI maxi prestito di 3 miliardi di euro per sviluppo tecnologico europeo nell'aerospace

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) fornirà un prestito record di 3 miliardi di euro ad Airbus , nell'ambito dei piani dell'Unione Europea volti a rafforzare la propria sovranità tecnologica in un contesto di crescente concorrenza da parte di Stati Uniti e Cina.



La prima tranche da 1 miliardo, firmata lunedì a Bruxelles, sosterrà il programma di ricerca, sviluppo e innovazione di Airbus in Francia, Germania e Spagna, contribuendo a potenziare le capacità tecnologiche dell'azienda nel settore dell'aviazione commerciale e della difesa, ha dichiarato la BEI in un comunicato.



L'impegno di 3 miliardi di euro rappresenta il più grande pacchetto di finanziamento mai approvato dalla BEI per un'azienda. Negli ultimi anni, l'istituto finanziario dell'UE ha ampliato i propri finanziamenti a settori che Bruxelles considera strategici, tra cui la difesa, le materie prime critiche e le tecnologie pulite, in risposta alla guerra della Russia in Ucraina e alle crescenti tensioni commerciali con i suoi principali partner economici.



La presidente della BEI, Nadia Calviño, ha affermato che il prestito, approvato circa sei mesi dopo la presentazione della richiesta da parte di Airbus, "dimostra che l'Europa può agire con rapidità e su vasta scala per sostenere i suoi campioni".



"Le condizioni altamente competitive e l'ampia flessibilità ci garantiscono la massima possibilità di gestire il nostro bilancio, minimizzare i costi di mantenimento e sostenere i nostri investimenti a lungo termine nell'innovazione aerospaziale", ha dichiarato in un comunicato Thomas Toepfer, direttore finanziario di Airbus.

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