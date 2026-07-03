Delfini (Blastness): prenotazioni dirette più redditizie di Booking.com nell'estate 2026

(Teleborsa) - "L'evento promosso da UniCredit a Torino dedicato alla longevity nel lusso conferma quanto la capacità di generare valore nel lungo periodo dipenda da scelte strategiche che permettono di rafforzare il business e costruire una relazione più solida e personalizzata con il cliente" - ha dichiarato Andrea Delfini, CEO e founder di Blastness, ieri al Forum delle Economie UniCredit dal titolo "Back to meaning: the Longevity formula for luxury” presso la UniCredit Corporate University a Torino.



"Blastness, gruppo leader nella fornitura di tecnologie per le prenotazioni alberghiere e primo provider in Italia di sistemi di distribuzione elettronica per hotel a 5 stelle, da oltre 20 anni supporta gli alberghi nel cogliere le due grandi opportunità dei mercati digitali: incrementare le vendite e dirette e massimizzare la marginalità. I dati che osserviamo ogni giorno ci danno ragione: nel 2025 gli hotel digitalmente evoluti nostri clienti hanno registrato una crescita del +69% della distribuzione elettronica rispetto al 2019, con un +94% di incremento delle vendite dai siti ufficiali.

Un risultato ancor più significativo arriva dall’estate 2026: le prenotazioni tramite i siti ufficiali degli hotel registrano un ADR (ricavo medio per camera) di 335 euro, superando del +22% Booking.com (ADR pari a 274 euro), e raggiungendo 811 milioni di euro di transazioni. Anche il volume totale delle prenotazioni online dirette riesce a oltrepassare Booking.com (32% vs 31%) e le altre OTA (21%).



Nel segmento 5 stelle il trend è ancora più marcato: l’ADR del canale diretto è superiore del +30% rispetto a Booking.com, e il RevPAR (ricavo medio per camera disponile) degli hotel top di gamma è cresciuto del +62% tra il 2019 e il 2025.

Numeri che dimostrano come investire in tecnologia proprietaria, integrazione dei dati e strategie di revenue management digitalmente evolute sia oggi la leva più efficace per costruire valore duraturo, migliorare la competitività sul mercato e massimizzare le marginalità".

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