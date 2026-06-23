UniCredit-PIMCO Prime Real Estate, partnership per club deal su Palazzo Esedra a Roma

(Teleborsa) - Oltre 100 importanti famiglie clienti di UniCredit hanno co-investito con il Gruppo Allianz e Finaval, con il supporto strategico di PIMCO Prime Real Estate, in un'operazione di rilievo istituzionale relativa a Palazzo Esedra, iconico edificio affacciato su piazza della Repubblica a Roma.



La famiglia Feltrinelli, proprietaria dell'immobile dalla fine dell'800, manterrà per il tramite della holding Finaval una partecipazione di riferimento nel veicolo, insieme al Gruppo Allianz , nell'ambito di un'operazione che vede PIMCO Prime Real Estate quale asset manager strategico di un progetto che mira alla valorizzazione del potenziale latente dell'immobile, attraverso un programma di riposizionamento funzionale e commerciale. Palazzo Esedra, con una superficie superiore a 30.000 mq e destinazione mista prevalentemente office e retail, rappresenta uno degli asset più distintivi del mercato immobiliare romano.



Per UniCredit si tratta della prima operazione di co-investimento nel settore immobiliare proposta alla propria primaria clientela, dopo le numerose operazioni di co-investimento in club deal di private equity. L'operazione è stata strutturata utilizzando uno special purpose vehicle per la cartolarizzazione ed emissione di titoli sottoscritti da Finaval, Allianz e oltre 100 investitori Wealth clienti di UniCredit. Una parte del corrispettivo d'acquisto è stata finanziata dallo stesso istituto di Piazza Gae Aulenti.



"Dopo aver gestito con successo l'acquisizione di questo prestigioso edificio, PIMCO Prime Real Estate è orgogliosa di guidarne la riqualificazione strategica per conto di UniCredit e della sua clientela wealth, investitori nel deal insieme a Finaval ed Allianz - ha commentato Donato Saponara, Head of South & West Europe, Co-Head of Investment Europe di PIMCO Prime Real Estate - Palazzo Esedra rappresenterà un intervento di grande rilevanza nel contesto urbano capitolino, volto a restituire nuova centralità a un immobile iconico nel pieno rispetto della sua identità storica. Il progetto consentirà di riposizionare l'edificio in uno spazio contemporaneo e pienamente integrato con il tessuto cittadino, contribuendo al rafforzamento di Roma come destinazione attrattiva e resiliente per gli investimenti immobiliari".



"L'operazione su Palazzo Esedra segna un milestone per il gruppo UniCredit - ha detto Massimiliano Mastalia, Head of Wealth & Large Corporates di UniCredit - Si tratta della prima operazione di co-investimento immobiliare realizzata insieme a un partner di standing internazionale come PIMCO Prime Real Estate, a conferma della nostra capacità di strutturare opportunità di investimento altamente distintive facendo leva, sulla forza del nostro service model: un Network locale perfettamente integrato, una fabbrica prodotto globale di Gruppo e capabilities specialistiche con i team UHNW Strategic Development e Real Estate. UniCredit ha svolto un ruolo centrale non solo come facilitatore dell'accesso a questa opportunità esclusiva per i nostri primari clienti, ma anche come banca di riferimento nel finanziamento dell'operazione, a testimonianza di un modello unico che combina advisory, investimento e lending in un'unica proposta di valore".



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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