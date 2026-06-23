UniCredit-PIMCO Prime Real Estate, partnership per club deal su Palazzo Esedra a Roma
(Teleborsa) - Oltre 100 importanti famiglie clienti di UniCredit hanno co-investito con il Gruppo Allianz e Finaval, con il supporto strategico di PIMCO Prime Real Estate, in un'operazione di rilievo istituzionale relativa a Palazzo Esedra, iconico edificio affacciato su piazza della Repubblica a Roma.
La famiglia Feltrinelli, proprietaria dell'immobile dalla fine dell'800, manterrà per il tramite della holding Finaval una partecipazione di riferimento nel veicolo, insieme al Gruppo Allianz, nell'ambito di un'operazione che vede PIMCO Prime Real Estate quale asset manager strategico di un progetto che mira alla valorizzazione del potenziale latente dell'immobile, attraverso un programma di riposizionamento funzionale e commerciale. Palazzo Esedra, con una superficie superiore a 30.000 mq e destinazione mista prevalentemente office e retail, rappresenta uno degli asset più distintivi del mercato immobiliare romano.
Per UniCredit si tratta della prima operazione di co-investimento nel settore immobiliare proposta alla propria primaria clientela, dopo le numerose operazioni di co-investimento in club deal di private equity. L'operazione è stata strutturata utilizzando uno special purpose vehicle per la cartolarizzazione ed emissione di titoli sottoscritti da Finaval, Allianz e oltre 100 investitori Wealth clienti di UniCredit. Una parte del corrispettivo d'acquisto è stata finanziata dallo stesso istituto di Piazza Gae Aulenti.
"Dopo aver gestito con successo l'acquisizione di questo prestigioso edificio, PIMCO Prime Real Estate è orgogliosa di guidarne la riqualificazione strategica per conto di UniCredit e della sua clientela wealth, investitori nel deal insieme a Finaval ed Allianz - ha commentato Donato Saponara, Head of South & West Europe, Co-Head of Investment Europe di PIMCO Prime Real Estate - Palazzo Esedra rappresenterà un intervento di grande rilevanza nel contesto urbano capitolino, volto a restituire nuova centralità a un immobile iconico nel pieno rispetto della sua identità storica. Il progetto consentirà di riposizionare l'edificio in uno spazio contemporaneo e pienamente integrato con il tessuto cittadino, contribuendo al rafforzamento di Roma come destinazione attrattiva e resiliente per gli investimenti immobiliari".
"L'operazione su Palazzo Esedra segna un milestone per il gruppo UniCredit - ha detto Massimiliano Mastalia, Head of Wealth & Large Corporates di UniCredit - Si tratta della prima operazione di co-investimento immobiliare realizzata insieme a un partner di standing internazionale come PIMCO Prime Real Estate, a conferma della nostra capacità di strutturare opportunità di investimento altamente distintive facendo leva, sulla forza del nostro service model: un Network locale perfettamente integrato, una fabbrica prodotto globale di Gruppo e capabilities specialistiche con i team UHNW Strategic Development e Real Estate. UniCredit ha svolto un ruolo centrale non solo come facilitatore dell'accesso a questa opportunità esclusiva per i nostri primari clienti, ma anche come banca di riferimento nel finanziamento dell'operazione, a testimonianza di un modello unico che combina advisory, investimento e lending in un'unica proposta di valore".
(Foto: Scott Graham su Unsplash)
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