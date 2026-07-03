Jabil, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore di componenti e circuiti elettronici , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,07% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Jabil rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Jabil suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 328,7 USD con tetto rappresentato dall'area 364. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 316,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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