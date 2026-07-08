BCE, Nagel apre a novo rialzo tassi fra luglio e settembre

(Teleborsa) - Il Presidente della Bundesbank Joachim Nagel è tornato a esprimere un certo pessimismo verso la risalita del prezzo del petrolio ed ha ventilato la possibilità di un nuovo rialzo deli tassi da parte della BCE, in seguito agli ultimi sviluppi della situazione in Medioriente.



Nel corso di un intervento pubblico a Lubiana, Nagel ha spiegato che la settimana era iniziata all'insegna dell'ottimismo, poiché le quotazioni petrolifere erano tornate ai livelli pre-conflitto, la Germania aveva approvato la riforma delle pensioni e la produzione aveva dato segni di miglioramento. Tuttavia, la ripresa delle ostilità fra USA ed Iran della scorsa notte e la rottura della tregua hanno nuovamente cambiato la situazione.



"Ora siamo, direi, tornati al punto di partenza", ha detto Nagel, aggiungendo "continuo a sperare che possa esserci un esito diverso, ma le notizie sono che si sono interrotti i colloqui di pace e in aggiunta Trump ha annunciato che fermerà il commercio con la Spagna. Strano, sì. E i prezzi energetici sono tornati a salire".



Il numero uno della Buba ha quindi spiegato che questi sviluppi rendono "possibile un altro rialzo dei tassi" da parte della BCE, che si riunirà di nuovo il prossimo 23 luglio, ma ha risposto un "forse" a chi chiedeva se la prossima mossa sarà a luglio, chiarendo che "di sicuro a settembre sarà più facile vedere come le cose evolveranno".



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