Airbus: traffico aereo più che raddoppierà a 10 miliardi di passeggeri all'anno entro 2045

(Teleborsa) - Il traffico aereo più che raddoppierà entro il 2045, raggiungendo circa 10 miliardi di passeggeri all'anno. È la previsione di Airbus , il più grande costruttore di aerei al mondo, secondo cui l'urbanizzazione e la crescita del PIL sono i fattori trainanti della domanda di trasporto aereo a lungo termine.



Nei prossimi 20 anni, l'urbanizzazione si sposterà però verso città più piccole. "L'aumento della classe media e della diaspora porterà alla creazione di nuove rotte aeree economicamente sostenibili grazie a velivoli sempre più efficienti e a un crescente volume di traffico passeggeri", si legge nel rapporto che contiene le previsioni di mercato globali per il periodo 2026-2045. Oltre all'efficienza degli aeromobili, le previsioni di Airbus indicano un'espansione della connettività, che si estenderà oltre le rotte principali, verso rotte tra città di piccole e medie dimensioni. Tratte come Riga-Tenerife o Melbourne-Alice Springs possono già essere servite in modo efficiente da aeromobili come l'A220. L'aumento dell'autonomia degli aeromobili sta inoltre aprendo la strada a nuove rotte dirette. Tra queste, Lisbona-Recife con l'A321neo, Dublino-Nashville con l'A321XLR, Algeri-Kuala Lumpur con l'A330neo e Taipei-Phoenix con l'A350.



Il portafoglio ordini record di Airbus, che si attesta a circa 9.000 aeromobili, vede ritmi di produzione a pieno regime per i modelli dall'A220 all'A350, incluso il ritmo di 75 unità per l'A320. Attualmente, oltre il 70% degli ordini in sospeso per la famiglia A320 riguarda i modelli più grandi, l'A321neo e l'XLR, ideali per le nuove rotte tra città. Le rotte a maggiore capacità possono essere servite dall'A330neo, mentre le rotte a lungo raggio dall'A350. L'A350 si sta dimostrando estremamente popolare anche nel segmento cargo, grazie alla sua rapida immissione sul mercato, con la variante Freighter.



Secondo il rapporto, entro il 2045, la fascia demografica della classe media con maggiori probabilità di viaggiare in aereo aumenterà di 1,4 miliardi di persone (+34%). "Le interruzioni a breve termine, come i conflitti regionali e gli alti prezzi del carburante, non stanno frenando la domanda nel lungo periodo, come dimostrano i dati storici", viene sottolineato. Nei prossimi 20 anni, Airbus prevede una crescita annua del traffico passeggeri del 3,9%, grazie alla crescita del PIL globale (+2,6%), all'aumento della popolazione urbana (+1,3 miliardi) e alla crescita della classe media.



Secondo Airbus, l'invecchiamento della flotta post-Covid sta accelerando la domanda di sostituzione, privilegiando in particolare aeromobili a corridoio singolo e a fusoliera larga di nuova generazione, efficienti dal punto di vista del consumo di carburante e flessibili, in grado di operare con profitto sia su rotte a bassa densità che su rotte a lungo raggio. Entro il 2045, Airbus prevede che la percentuale della flotta globale composta da aeromobili di ultima generazione raggiungerà quasi il 100%, rispetto al 39% circa del 2026.

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