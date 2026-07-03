Maersk, Goldman Sachs migliora prezzo obiettivo 16.000 corone danesi, il giudizio sale a neutral

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha migliorato il rating su A.P. Moeller- Maersk da "sell" a "neutral" e il target price da 13.000 a 16.000 corone danesi in scia alla previsioni che le condizioni di domanda-offerta nel settore del trasporto container fino al 2027 saranno meno negative di quanto stimato.



La banca ha alzato la previsione sull’EBITDA 2026 a 9,98 miliardi di dollari e quella sul 2027 a 8,31 miliardi, confermando invece quella sul secondo trimestre a circa 2 miliardi.



Goldman Sachs continua ad aspettarsi che Maersk riduca il proprio capitale netto annuo investito a circa 4 miliardi di dollari rispetto al budget attuale di oltre 5 miliardi, definendo i continui acquisti di navi "a prezzi storicamente elevati in un mercato a medio termine in eccesso di offerta" come un'allocazione del capitale non ottimale.



Nel frattempo, le azioni A.P. Moeller-Maersk guadagnano oltre il 2% alla Borsa di Copenaghen attestandosi a 16.700 corone danesi.











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