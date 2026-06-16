Braga Moro, approvate modifiche alle bonus shares nell’OPA per il delisting

(Teleborsa) - Braga Moro Sistemi di Energia (Braga Moro), attiva nella progettazione e produzione di soluzioni di elettronica di controllo e di potenza ad alte prestazioni per infrastrutture mission-critical, comunica che in data odierna si è tenuta, in unica convocazione e in modalità esclusivamente telematica, l’Assemblea straordinaria degli azionisti, la quale ha approvato all’unanimità la parziale modifica della deliberazione assembleare straordinaria del 20 giugno 2025 relativa al meccanismo di assegnazione delle azioni a titolo di premio (le Bonus Shares).



In particolare, l’Assemblea ha deliberato di anticipare alla data odierna il termine di maturazione del diritto all’assegnazione delle Bonus Shares (il Termine di Fedeltà), in luogo dell’originaria scadenza fissata allo spirare del dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth Milan (EGM). Per effetto della modifica, il diritto all’assegnazione delle Bonus Shares matura in favore degli aventi diritto che abbiano mantenuto ininterrottamente la piena proprietà

delle azioni sottoscritte e/o acquistate nell’ambito del collocamento funzionale alla quotazione su EGM sino alla data odierna.



La modifica approvata, spiega una nota, non altera il rapporto di assegnazione, pari a n. 1 (una) Bonus Share ogni n. 4 (quattro) azioni sottoscritte e/o acquistate nell’ambito del predetto collocamento, con arrotondamento per difetto all’unità inferiore, né la natura gratuita dell’assegnazione, restando fermi il numero massimo di Bonus Shares deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 luglio 2025 – ovvero il minor numero risultante dall’applicazione del rapporto di assegnazione e dalla verifica dei presupposti di spettanza – e ogni altra condizione, modalità operativa e limite già approvati. Restano altresì confermate le modalità di verifica del possesso continuativo mediante codice ISIN dedicato e l’assegnazione automatica agli aventi diritto.



Il contesto dell’Offerta e la Comunicazione ex articolo 102 del TUF

La modifica deliberata dall’Assemblea si inserisce nel contesto dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Power Conversion Holding S.r.l. (l’Offerente) sulle azioni ordinarie della Società (l’Offerta). L’Offerta è finalizzata, da un lato, ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie della Società e, dall’altro, a conseguire la revoca delle medesime dalle negoziazioni su EGM (il Delisting).

L’Offerta è stata resa nota al mercato mediante la comunicazione prevista dall’articolo 102, comma 1, del TUF e dall’articolo 37 del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999 (la Comunicazione ex articolo 102). Tale comunicazione costituisce l’atto con cui l’Offerente, avendo assunto la decisione di promuovere l’Offerta, ne dà immediata informazione a CONSOB e al mercato, rendendone noti gli elementi essenziali. Alla Comunicazione ex articolo 102 farà seguito il deposito presso CONSOB del

documento di offerta e, all’esito della relativa istruttoria, la sua pubblicazione, dalla quale decorrerà il periodo di adesione. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato la Comunicazione ex articolo 102 e i termini essenziali dell’Offerta nella riunione del 29 maggio 2026.



L’Offerta ha a oggetto massime complessive n. 1.044.706 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 49,77% del capitale sociale fully diluted risultante a seguito dell’emissione delle Bonus Shares. Tale perimetro non include le azioni detenute dai soggetti che si sono impegnati a vendere all’Offerente (Ottobre 23 S.p.A. e Tanlo S.r.l.) e le azioni rivenienti dalla maturazione anticipata del piano di incentivazione a lungo termine “Piano Azionario 2025-2027” approvato dal Consiglio di Amministrazione di Cipierre Elettronica S.p.A. in data 24 ottobre 2025; vi sono invece incluse massime n. 98.125 Bonus Shares.



Per consentire agli azionisti della Società ancora titolari del diritto all’emissione e assegnazione delle Bonus Shares di aderire all’Offerta conferendo anche le rispettive Bonus Shares, i venditori si sono impegnati a procurare che l’Assemblea straordinaria deliberasse, entro e non oltre la pubblicazione del documento di offerta, l’anticipazione della maturazione del Termine di Fedeltà. Alla data odierna gli azionisti ancora titolari del relativo diritto detengono complessivamente n. 334.500 azioni ordinarie, corrispondenti a n. 83.625 Bonus Shares assegnabili; per effetto dell’assegnazione, il capitale sociale risulterà rappresentato da massime n. 2.084.570 azioni. La deliberazione assunta in data odierna, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, dà attuazione a tale impegno.

Condividi

```