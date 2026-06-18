Braga Moro: OPA di Power Conversion Holding a 6,91 euro per azione, premio dell'86,9%. Obiettivo delisting
(Teleborsa) - Power Conversion Holding ha pubblicato il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Braga Moro Sistemi di Energia, quotata su Euronext Growth Milan. L'offerta riguarda un massimo di 1.030.206 azioni ordinarie, pari al 49,42% del capitale sociale massimo risultante dopo l'assegnazione delle Bonus Shares, comprendendo sia le azioni in circolazione sia quelle bonus previste dal piano di quotazione.
Il corrispettivo offerto è di 6,91 euro per azione, cum dividendo, per un esborso massimo complessivo di 7.118.723,46 euro in caso di adesione totale. Il prezzo incorpora un premio dell'86,9% circa rispetto alla chiusura del titolo del 28 maggio 2026 (3,70 euro) e un premio del 91% circa rispetto alla media ponderata dei prezzi dei sei mesi precedenti l'annuncio. Data l'entità dell'offerta, Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il documento, in conformità alla normativa vigente.
L'efficacia dell'offerta è subordinata al raggiungimento di una soglia minima del 90% del capitale sociale da parte di Offerente e persone che agiscono di concerto, oltre all'avveramento delle condizioni sospensive del contratto di compravendita stipulato il 28 maggio con alcuni azionisti dell'emittente. L'obiettivo dichiarato è il delisting per consentire all'azienda maggiore flessibilità gestionale e organizzativa, con una successiva fusione inversa dell'Offerente nell'Emittente.
Il periodo di adesione decorrerà dalle 8:30 del 22 giugno alle 17:30 del 10 luglio 2026, salvo proroghe, con pagamento del corrispettivo previsto per il 17 luglio. È prevista anche una possibile riapertura dei termini di cinque giorni di borsa qualora l'Offerente rinunciasse alla condizione di efficacia sulla soglia del 90%, con pagamento in tal caso fissato al 31 luglio.
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