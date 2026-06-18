Braga Moro: OPA di Power Conversion Holding a 6,91 euro per azione, premio dell'86,9%. Obiettivo delisting

(Teleborsa) - Power Conversion Holding ha pubblicato il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Braga Moro Sistemi di Energia , quotata su Euronext Growth Milan. L'offerta riguarda un massimo di 1.030.206 azioni ordinarie, pari al 49,42% del capitale sociale massimo risultante dopo l'assegnazione delle Bonus Shares, comprendendo sia le azioni in circolazione sia quelle bonus previste dal piano di quotazione.



Il corrispettivo offerto è di 6,91 euro per azione, cum dividendo, per un esborso massimo complessivo di 7.118.723,46 euro in caso di adesione totale. Il prezzo incorpora un premio dell'86,9% circa rispetto alla chiusura del titolo del 28 maggio 2026 (3,70 euro) e un premio del 91% circa rispetto alla media ponderata dei prezzi dei sei mesi precedenti l'annuncio. Data l'entità dell'offerta, Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il documento, in conformità alla normativa vigente.



L'efficacia dell'offerta è subordinata al raggiungimento di una soglia minima del 90% del capitale sociale da parte di Offerente e persone che agiscono di concerto, oltre all'avveramento delle condizioni sospensive del contratto di compravendita stipulato il 28 maggio con alcuni azionisti dell'emittente. L'obiettivo dichiarato è il delisting per consentire all'azienda maggiore flessibilità gestionale e organizzativa, con una successiva fusione inversa dell'Offerente nell'Emittente.



Il periodo di adesione decorrerà dalle 8:30 del 22 giugno alle 17:30 del 10 luglio 2026, salvo proroghe, con pagamento del corrispettivo previsto per il 17 luglio. È prevista anche una possibile riapertura dei termini di cinque giorni di borsa qualora l'Offerente rinunciasse alla condizione di efficacia sulla soglia del 90%, con pagamento in tal caso fissato al 31 luglio.

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