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Braga Moro, precisazioni in merito a modifiche alle bonus shares nell’OPA per il delisting

Finanza
Braga Moro, precisazioni in merito a modifiche alle bonus shares nell’OPA per il delisting
(Teleborsa) - Con riferimento alla deliberazione dell’Assemblea straordinaria degli azionisti relativa alla parziale modifica del meccanismo di assegnazione delle azioni a titolo di premio (le Bonus Shares), assunta nel contesto dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Power Conversion Holding e finalizzata al delisting da Euronext Growth Milan, Braga Moro Sistemi di Energia ha precisato che la record date sarà il 19 giugno 2026 e la messa a disposizione dei titoli avverrà il 22 giugno 2026.
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