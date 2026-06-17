Braga Moro, precisazioni in merito a modifiche alle bonus shares nell’OPA per il delisting

(Teleborsa) - Con riferimento alla deliberazione
dell’Assemblea straordinaria
degli azionisti relativa alla parziale modifica del meccanismo di assegnazione delle azioni a titolo di premio
(le Bonus Shares), assunta nel contesto dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Power Conversion Holding e finalizzata al delisting da Euronext Growth Milan, Braga Moro Sistemi di Energia
ha precisato che la record date sarà il 19 giugno 2026 e la messa a disposizione dei titoli avverrà il 22 giugno 2026.