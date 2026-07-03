Si muove in ribasso Ciena a New York
(Teleborsa) - Ribasso per la società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center, che passa di mano in perdita dell'8,65%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ciena, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Ciena evidenzia un declino dei corsi verso area 404,5 USD con prima area di resistenza vista a 450,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 386,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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