Si muove in ribasso Ciena a New York

(Teleborsa) - Ribasso per la società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center , che passa di mano in perdita dell'8,65%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ciena , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Ciena evidenzia un declino dei corsi verso area 404,5 USD con prima area di resistenza vista a 450,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 386,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```