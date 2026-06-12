Piazza Affari: Danieli sale verso 74,63 Euro

(Teleborsa) - Rialzo per la multinazionale friulana , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,65%.



Il trend di Danieli mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 74,63 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 73,58. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 72,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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