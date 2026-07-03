Siemens, Kepler Cheuvreux alza rating a hold, target price a 280 euro e le stime

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha migliorato il rating su Siemens da "reduce" a "hold" e il target price da 255 a 280 euro, nonché aumentato le proprie previsioni 2026-28 al di sopra del consensus.



Nel dettaglio, gli analisti si attendono ricavi a 83,19 miliardi di euro per l’esercizio fiscale 2026, a 90,9 miliardi nel 2027 e a 96,09 miliardi nel 2028.



Prevedono poi un EBITDA rettificato rispettivamente a 15,24 miliardi, 17,08 miliardi e 19,08 miliardi mentre l’EBIT rettificato è stimato a 11,82 miliardi, 13,44 miliardi e 15,23 miliardi.



Kepler si attende un utile netto rettificato di 9,36 miliardi per il 2026, 10,74 miliardi per il 2027 e 12,2 miliardi per il 2028. L’utile per azione rettificato e completamente diluito è previsto a 12,21 euro, 14,21 euro e 16,15 euro, superando il consensus rispettivamente a 10,9 euro, 12,7 euro e 14,2 euro.



Sul fronte patrimoniale, gli esperti prevedono un indebitamento finanziario netto in calo rispettivamente a 39,95 miliardi, 35,88 miliardi e 30,34 miliardi.



Riguardo la remunerazione agli azionisti, si stima un dividendo a 5,75 euro, 6,3 euro e 6,75 euro.



Kepler Cheuvreux osserva che a partire dall’inizio del 2027, Siemens entrerà in "una nuova era, completamente focalizzata sulla propria leadership nei mercati critici del software e dell’hardware industriale, con un portafoglio di attività posizionato per raggiungere una crescita high single-digit", aggiungendo che nel periodo 2027-30 si "dovrebbe evidenziare un aumento sostanziale della redditività operativa" per il business del software industriale di Siemens, e che dopo "oltre 3 anni di investimenti nella transizione verso un modello SaaS completo, il ritorno sull’investimento è pronto a manifestarsi".



Nel frattempo, il titolo Siemens guadagna l'1,8% a 281,98 euro alla Borsa di Francoforte.

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