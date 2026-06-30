ICOP, Kepler Cheuvreux alza il target price a 37 euro: OPS su Trevi altamente accrescitiva sugli utili

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux alza il target price su ICOP a 37 euro dai precedenti 28,5 euro e conferma la raccomandazione Buy, in seguito al lancio dell’OPS su Trevi annunciata nella giornata di ieri.



Secondo gli analisti, l'operazione risulta altamente accrescitiva, con un impatto stimato sugli utili per azione pari a circa +57% nel 2030, supportato da una simulazione che incorpora la combinazione tra ICOP e Trevi. L’effetto riflette anche un incremento del numero di azioni del +27,3% e un contributo stimato di circa 120 milioni di euro di ricavi e 55 milioni di euro di EBITDA.



Kepler sottolinea come l’offerta abbia un’elevata probabilità di successo, pur essendo ancora nelle fasi iniziali. Nel modello, il broker ritiene prudente incorporare al momento un aumento del target price di circa +30%, inferiore rispetto al pieno beneficio stimato sugli utili al 2030.



Gli analisti evidenziano inoltre possibili sinergie industriali e organizzative derivanti dall’integrazione, pur segnalando che alcune attività, come Soilmec, potrebbero risultare non strategiche nell’ambito del nuovo perimetro.

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