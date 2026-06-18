Airbus, in denaro a Parigi su Buy di Kepler Cheuvreux

Alzato anche il target price, ora a 212 euro

(Teleborsa) - Mattinata in denaro per Airbus a Parigi rinfrancata dall'upgrade di Kepler Cheuvreux.



Il borker ha migliorato la raccomandazione sul titolo della società aerospaziale a Buy da Hold e ha alzato il target price a 212 euro da 196 euro, citando un miglioramento del contesto macroeconomico e una prospettiva bottom-up più costruttiva per il gruppo.



Secondo Kepler il titolo sta rimbalzando insieme al resto del settore aerospaziale, sulla scia delle prospettive di una riapertura dello Stretto di Hormuz e del conseguente calo dei prezzi del petrolio.



Gli analisti hanno sottolineato la fiducia di Boeing nel raggiungere 52 unità al mese per il suo 737 il prossimo anno, insieme alla disponibilità ad alzare l’obiettivo di produzione a medio termine a 70, come segnale che la catena di approvvigionamento è ora in grado di supportare la traiettoria di incremento produttivo di Airbus.



Gli esperti inoltre non vedono ragioni strutturali per attendersi una revisione negativa della guidance 2026 in questa fase, evidenziando al contempo la possibilità di espansione dei margini nel business commerciale, nonché nel settore Difesa & Spazio e nell’utilizzo del bilancio.



La prevista accelerazione delle consegne, aggiunge Kepler, indica un prezzo delle azioni più elevato entro fine anno e un ritorno a rendimenti a doppia cifra per gli azionisti su un orizzonte di 12 mesi.







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