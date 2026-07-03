Poste Italiane, Kepler Cheuvreux incrementa target price e conferma Hold
(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato a 29,5 euro per azione (dai precedenti 24 euro) il target price su Poste Italiane, colosso delle spedizioni e dei servizi finanziari, confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo in vista dei risultati del secondo trimestre che saranno pubblicati il prossimo 24 luglio, insieme al piano standalone 2026-2030.
Il nuovo target price, spiegano gli analisti, include circa 2,1 euro per azione di creazione di valore dall'operazione Telecom Italia, che si aggiungono alla valutazione standalone di 27,4 euro.
Con il titolo in rialzo del 36% dall'annuncio dell'offerta su TIM, "gli investitori non si chiedono più se l'operazione abbia senso: lo ha. La logica industriale è solida, l'operazione è accrescitiva dal punto di vista finanziario e la probabilità di un completamento alle condizioni attuali è sempre più alta".
Nella seduta odierna, migliora l'andamento di Poste Italiane, che si attesta a 29,25 euro, con un aumento dello 0,27%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 29,38 e successiva a 29,63. Supporto a 29,13.
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