Poste Italiane, Kepler Cheuvreux incrementa target price e conferma Hold

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato a 29,5 euro per azione (dai precedenti 24 euro) il target price su Poste Italiane , colosso delle spedizioni e dei servizi finanziari, confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo in vista dei risultati del secondo trimestre che saranno pubblicati il prossimo 24 luglio, insieme al piano standalone 2026-2030.



Il nuovo target price, spiegano gli analisti, include circa 2,1 euro per azione di creazione di valore dall'operazione Telecom Italia , che si aggiungono alla valutazione standalone di 27,4 euro.



Con il titolo in rialzo del 36% dall'annuncio dell'offerta su TIM, "gli investitori non si chiedono più se l'operazione abbia senso: lo ha. La logica industriale è solida, l'operazione è accrescitiva dal punto di vista finanziario e la probabilità di un completamento alle condizioni attuali è sempre più alta".



Nella seduta odierna, migliora l'andamento di Poste Italiane , che si attesta a 29,25 euro, con un aumento dello 0,27%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 29,38 e successiva a 29,63. Supporto a 29,13.

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