Tamburi, Standard Ethics declassa il rating ESG con critiche su governance

(Teleborsa) - Standard Ethics ha abbassato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Tamburi Investment Partners (TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, a "EE-" dal precedente "EE". Si tratta del quinto notch su nove (nella fascia "Adequate") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.



Nell'ultimo triennio la società ha consolidato il percorso di allineamento alle indicazioni internazionali in materia di Sostenibilità promosse dall'Onu, dall'Ocse e dall'Ue. Particolare rilevanza hanno avuto il graduale avvicinamento del reporting ESG su base volontaria alle richieste della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e l'integrazione dei fattori ESG nei processi di investimento e valorizzazione delle partecipazioni.



Proseguono le iniziative per ridurre gli impatti ambientali, valorizzare l'organico e inserire i giovani nel mondo del lavoro, nonché il collegamento di metriche ESG nella remunerazione variabile del top management.



Viceversa, in riferimento alla governance (ambito "G"), si registrano elementi che impattano negativamente la metodologia di Standard Ethics: nel 2024 sono state approvate modifiche statuarie per l'introduzione della maggiorazione dei diritti di voto; e con le nomine avvenute nel 2025, il CdA vede una riduzione della quota dei consiglieri indipendenti sotto la soglia della maggioranza. Modifiche che hanno comportato una riduzione dei valori algoritmici e il conseguente riallineamento del rating che si mantiene, comunque, a livello di compliance.

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