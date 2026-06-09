Piazza Affari: balza in avanti Tamburi
(Teleborsa) - Avanza l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, che guadagna bene, con una variazione del 2,08%.
Lo scenario su base settimanale di Tamburi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Tamburi. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Tamburi evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,867 Euro. Primo supporto a 8,737. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,653.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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