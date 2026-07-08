Piazza Affari: performance negativa per Tamburi

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale , che sta segnando un calo del 2,25%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tamburi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tamburi rispetto all'indice.





Tecnicamente, Tamburi è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,67 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,49. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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