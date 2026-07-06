Tamburi, buyback di 140.000 azioni
(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 29 giugno al 3 luglio 2026, complessivamente 140.000 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 9,5615 euro, per un controvalore di 1.338.613,43 euro.
Al 3 luglio quindi, Tamburi aveva in portafoglio 21.935.914 azioni proprie, pari all'11,897% del capitale sociale.
Im Borsa, intanto, peggiora la performance dell'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, con un ribasso del 2,87%, portandosi a 9,83 euro.
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