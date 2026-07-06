Piazza Affari: performance negativa per Tamburi

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale , che mostra un decremento del 2,87%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tamburi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tamburi rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Tamburi mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 10,02 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 9,73. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 10,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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