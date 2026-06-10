Doxee, CdA il 15 giugno per l'approvazione del business plan 2026-2028

(Teleborsa) - Doxee – multinazionale high-tech leader nell’offerta di soluzioni in ambito Customer Communications Management e Customer Experience Management – ha convocato il Consiglio di Amministrazione in data lunedì 15 giugno 2026 per l’approvazione del Business Plan 2026-2028.



La Società, spiega una nota, terrà, inoltre, un evento a Milano martedì 16 giugno per presentare il Business Plan alla comunità finanziaria, un'occasione per condividere con investitori e stakeholder le linee strategiche che guideranno il percorso di crescita di Doxee nel triennio 2026-2028.



La presentazione sarà curata da Paolo Cavicchioli, Presidente e CEO di Doxee, Sergio Muratori Casali, Co-CEO di Doxee, e Tommaso Mascagni, Chief Strategy Officer di Doxee.

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