Predict selezionata per partecipare a Call4Innovit in California

Predict

Mistral, il dispositivo per il campionamento dei composti organici volatili nel respiro, a supporto dello screening precoce di patologie;

Optip, il sistema per la comunicazione in holopresenza applicato alla telemedicina.

(Teleborsa) -, PMI Innovativa attiva nel settore med-tech, è stata, in programma(California), presso INNOVIT - Italian Innovation and Culture Hub, centro promosso dal Governo italiano per accelerare lo sviluppo internazionale delle imprese italiane, garantendo loro una presenza stabile nella Silicon Valley.L’iniziativa Call4Innovit - Life Sciences/Biotech - si legge in una nota -all’interno dell’ecosistema della Silicon Valley con percorsi di accelerazione e di soft landing, offrendo un’agenda strutturata di incontri istituzionali, workshop, mentoring e networking con grandi aziende tecnologiche, investitori e operatori internazionali del settore Life Sciences. Il programma si completa con visite aziendali, eventi di settore e un Demo Day finale, oltre a un supporto successivo volto a consolidare le relazioni e le opportunità avviate.In questo contesto,con interlocutori esteri, finalizzate alla creazione di partnership industriali, accordi tecnologici e collaborazioni commerciali, oltre a presentare ai potenziali investitori presenti la realtà aziendale e i progetti sviluppati.La Società sarà rappresentata da Angelo Ceci, CFO e Investor Relations Manager, e da Simone Messina, Project Manager della SBU Mistral.Con l’obiettivo di favorire l’integrazione in contesti internazionali avanzati e accelerare il percorso di crescita e posizionamento globale, la Societàdurante gli incontri: