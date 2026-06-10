Milano 10:25
50.532 +0,53%
Nasdaq 9-giu
29.085 0,00%
Dow Jones 9-giu
50.872 +0,17%
Londra 10:25
10.226 -0,01%
Francoforte 10:25
24.367 -0,27%

Predict selezionata per partecipare a Call4Innovit in California

Finanza
Predict selezionata per partecipare a Call4Innovit in California
(Teleborsa) - Predict, PMI Innovativa attiva nel settore med-tech, è stata selezionata per partecipare a Call4Innovit - Life Sciences/Biotech, in programma dal 15 al 19 giugno 2026 a San Francisco (California), presso INNOVIT - Italian Innovation and Culture Hub, centro promosso dal Governo italiano per accelerare lo sviluppo internazionale delle imprese italiane, garantendo loro una presenza stabile nella Silicon Valley.

L’iniziativa Call4Innovit - Life Sciences/Biotech - si legge in una nota - riunisce startup, scaleup e PMI italiane ad alto potenziale all’interno dell’ecosistema della Silicon Valley con percorsi di accelerazione e di soft landing, offrendo un’agenda strutturata di incontri istituzionali, workshop, mentoring e networking con grandi aziende tecnologiche, investitori e operatori internazionali del settore Life Sciences. Il programma si completa con visite aziendali, eventi di settore e un Demo Day finale, oltre a un supporto successivo volto a consolidare le relazioni e le opportunità avviate.

In questo contesto, Predict avrà l’opportunità di sviluppare attività di business matching con interlocutori esteri, finalizzate alla creazione di partnership industriali, accordi tecnologici e collaborazioni commerciali, oltre a presentare ai potenziali investitori presenti la realtà aziendale e i progetti sviluppati.

La Società sarà rappresentata da Angelo Ceci, CFO e Investor Relations Manager, e da Simone Messina, Project Manager della SBU Mistral.

Con l’obiettivo di favorire l’integrazione in contesti internazionali avanzati e accelerare il percorso di crescita e posizionamento globale, la Società illustrerà le proprie soluzioni proprietarie durante gli incontri:

  • Mistral, il dispositivo per il campionamento dei composti organici volatili nel respiro, a supporto dello screening precoce di patologie;
  • Optip, il sistema per la comunicazione in holopresenza applicato alla telemedicina.
Condividi
```