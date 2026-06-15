Doxee, ricavi totali tra 41,8 e 46,1 milioni ed Ebitda tra 11,8 e 13,6 milioni tra i target al 2028

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Doxee ha approvato il Business Plan 2026-2028.



Il piano prevede un percorso di crescita organica che si fonda su tre pilastri strategici: "What": Core Value Proposition; "Where": Strategic Playgrounds; "How": Execution Pillars.



In particolare, - riporta una nota - il primo pilastro si basa sulla capacità di Doxee di creare valore concreto e sostenibile per i propri clienti grazie alla piattaforma proprietaria end-to-end integrata, progettata per gestire l'intero ciclo delle comunicazioni e garantire la sovranità digitale europea, offrendo soluzioni verticali specifiche per ciascun settore.



Il secondo pilastro è focalizzato sulle principali aree che Doxee prevede di aggredire per consolidare e ampliare la propria capacità di generare valore, con l’obiettivo di ampliare la copertura dell’offerta e accelerare la crescita nei mercati a maggior potenziale.



Il terzo pilastro della strategia racchiude l’insieme delle azioni volte a sostenere la crescita, che il Gruppo svilupperà organicamente attraverso quattro obiettivi strategici che guideranno l’implementazione del Business Plan 2026-2028: crescita delle vendite dirette alle top enterprise regolamentate e potenziamento del business generato attraverso il network dei partner; Creazione di una tecnologia best-in-class e agent-native con un’architettura Any-Prem; Offerta di un’infrastruttura tecnologica di riferimento e di standard operativi e di servizio al cliente best-in-class; Promozione della cultura “One company”, cross-country e basata su collaborazione e performance.



Sul fronte dei numeri la guidance 2026 stima:

• Ricavi totali: compresi tra Euro 32,0 milioni e Euro 33,5 milioni

• EBITDA: compreso tra Euro 6,4 milioni e Euro 7,0 milioni

• EBITDA Margin: compreso tra il 19% e il 20%

• Indebitamento Finanziario Netto: compreso tra Euro 13 milioni e Euro 12 milioni.



I Target economico-finanziari al 2028 indicano:

• Ricavi totali: compresi tra Euro 41,8 milioni e Euro 46,1 milioni

• EBITDA: compreso tra Euro 11,8 milioni e Euro 13,6 milioni

• EBITDA Margin: compreso tra il 26,7% e il 28,0%

• Indebitamento Finanziario Netto: compreso tra Euro 6 milioni e Euro 4 milioni

• CapEx 2026-2028: pari a circa Euro 5,7 milioni cumulati nel periodo.



La Società illustrerà alla comunità finanziaria le strategie, le ambizioni ed i target finanziari del Business Plan 2026-2028 nel corso di un evento a Milano, domani, 16 giugno, alle ore 11.00.

Condividi

```