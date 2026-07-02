Editoria +3,8% nel 2026: il caso Neo Esistenzialismo Scettico

Mentre il mercato del libro torna a crescere, dalla narrativa italiana emerge la corrente filosofica firmata Daniele Vignali

(Teleborsa) - L'editoria italiana torna a segnare il segno più. Secondo i dati elaborati dall'Ufficio studi dell'Associazione Italiana Editori (AIE) su rilevazione NielsenIQ BookData, nei primi quattro mesi del 2026 l'editoria di varia — narrativa e saggistica a stampa venduta nei canali trade — è cresciuta del 2,5% a copie e del 3,8% a valore rispetto allo stesso periodo del 2025, corrispondente a 740mila copie acquistate in più e a una maggiore spesa pari a 16,4 milioni di euro. È in questo contesto di ripresa che si inserisce un'operazione editoriale fuori dagli schemi: la nascita del Neo Esistenzialismo Scettico, definizione coniata da Daniele Vignali, autore di Racconti Insensati, opera che ne rappresenta la prima espressione letteraria.



La proposta si inserisce in una fase che l'autore stesso descrive come una prolungata crisi della filosofia contemporanea, in cui le grandi correnti del Novecento sembrano aver esaurito la capacità di parlare all'uomo comune. La novità sostanziale sta nella scelta di affidare l'enunciazione di un sistema filosofico non a un trattato accademico, ma alla narrativa. "Con il termine Neo Esistenzialismo Scettico mi riferisco a un sistema di pensiero che coniuga la ricerca di senso con un dubbio radicale, posto sia all'inizio del percorso di ricerca sia a conclusione di esso", ha dichiarato Vignali. Il percorso si articola in tre tappe: il dubbio, la caduta nel nichilismo e l'approdo a una prospettiva scettica caratterizzata da una profonda disillusione.



Al di là del valore filosofico e letterario dell'operazione, la pubblicazione di Vignali beneficia di una fase di segno positivo per l'editoria italiana, dopo un 2025 complicato. Il risultato dei primi mesi del 2026 rappresenta, secondo il presidente AIE Innocenzo Cipolletta, una "boccata d'ossigeno" per il settore, sostenuta in particolare dagli acquisti delle biblioteche legati al fondo ministeriale da 60 milioni di euro. Il dato più significativo per un titolo di nicchia come quello di Vignali riguarda però il canale delle librerie indipendenti, quello in cui più facilmente trovano spazio operazioni editoriali fuori dagli schemi commerciali: nei primi quattro mesi del 2026 le copie vendute in questo segmento sono cresciute dell'11,3%, pari a circa 448mila copie in più rispetto allo stesso periodo del 2025, un'inversione di tendenza dopo anni in cui il dibattito si era concentrato quasi esclusivamente sulla crescita dell'e-commerce.



Resta però un contesto strutturalmente difficile per la sovrapproduzione: nel solo 2025 in Italia sono stati pubblicati oltre 83mila titoli, di cui circa il 16,8% autopubblicati, una mole di novità che rende sempre più difficile per un singolo libro conquistare visibilità sugli scaffali.



Il posizionamento scelto da Vignali — un ibrido tra racconto e trattato — punta a superare la separazione tra narrazione e pensiero speculativo che ha caratterizzato la produzione culturale degli ultimi decenni. Una scommessa che, in un mercato dominato da poche migliaia di titoli capaci di emergere dalla sovrapproduzione annuale, si gioca più sulla capacità di costruire un dibattito culturale duraturo che su una logica di vendita immediata. L'autore ha già annunciato i prossimi passi del progetto: un romanzo che condivide lo stesso sistema di pensiero e un saggio, atteso entro un paio d'anni, che dovrebbe fungere da manifesto teorico definitivo della corrente.



Le prospettive di affermazione del Neo Esistenzialismo Scettico dipenderanno dalla capacità dell'operazione di attrarre interlocutori e generare un dibattito che vada oltre i confini della critica letteraria, in un mercato editoriale italiano che nel 2026 mostra primi segnali di ripresa ma resta condizionato da inflazione e cautela nei consumi delle famiglie.

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