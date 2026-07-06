Accordo tra Micron e Ford per rafforzare la fornitura di memorie a lungo termine

(Teleborsa) - Ben comprate Micron Technology e Ford Motor Company nella mattinata di Wall Street in scia all'accordo strategico a lungo termine (SCA) annunciato lunedì e volto a rafforzare la fornitura di soluzioni di memoria e storage a supporto della produzione di veicoli di nuova generazione di Ford.



La società tecnologica, si legge nel comunicato, sta aumentando la produzione di soluzioni di memoria chiave per il settore automobilistico, con ampliamenti di capacità progettati per supportare cicli di vita lunghi dei prodotti e garantire una fornitura costante per i programmi di produzione critici. Questi investimenti rientrano nell'ambito dei più ampi sforzi di Micron per scalare la fornitura in modo responsabile, in linea con la crescente domanda globale di memorie e storage, supportando l'intero ecosistema automobilistico e rafforzando le infrastrutture critiche statunitensi.



Questo accordo è supportato dai continui investimenti di Micron per espandere e localizzare la produzione per i clienti del settore automobilistico, tra cui l'ampliamento della produzione di DRAM avanzate presso lo stabilimento di Manassas, in Virginia.

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