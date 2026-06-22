Micron, accordo strategico con Anthropic su infrastruttura AI: il titolo vola a Wall Street

(Teleborsa) - Micron Technology e Anthropic hanno annunciato un accordo strategico che copre quattro aree distinte: co-design dell'architettura di memoria e storage per l'AI, un supply agreement pluriennale, l'adozione enterprise di Claude all'interno di Micron e un investimento strategico nel round Series H di Anthropic. L'intesa punta a collegare direttamente le esigenze dei modelli AI frontier alla progettazione, fornitura e deployment su larga scala dell'infrastruttura hardware sottostante.



La notizia ha dato una forte spinta al titolo che al Nasdaq tratta in rialzo del 5%.



"La nostra strategia di calcolo dipende dall'ottimizzazione di ogni livello dello stack, e memoria e storage sono centrali per l'efficienza con cui possiamo addestrare e distribuire Claude – ha dichiarato Tom Brown, co-fondatore e chief compute officer di Anthropic –. Collaborare con Micron significa ottimizzare insieme questi sistemi per i nostri carichi di lavoro e garantirci la fornitura necessaria. Con la crescita della domanda di Claude, è così che scaliamo il nostro compute nel lungo periodo". Per Sumit Sadana, executive vice president e chief business officer di Micron, la collaborazione "porta insieme le capacità leader del settore di entrambe le aziende per innovare e scalare l'infrastruttura AI di nuova generazione".



Sul fronte tecnico, le due società analizzeranno le prestazioni dei sottosistemi di memoria e storage su diversi carichi di lavoro e attraverso l'intero stack infrastrutturale. L'obiettivo è migliorare performance, efficienza energetica e token economics nell'infrastruttura AI di Anthropic, sfruttando il portafoglio Micron di high-bandwidth memory (HBM), DRAM e SSD. Il supply agreement pluriennale copre l'intero portafoglio data center di Micron, posizionando l'azienda come fornitore strategico nella traiettoria di crescita di lungo periodo di Anthropic.



Sul fronte enterprise, Micron ha già adottato i modelli Claude per accelerare il coding e abilitare casi d'uso agentici avanzati in ambito engineering, manufacturing e funzioni aziendali. Infine, l'investimento strategico nel round Series H di Anthropic riflette, secondo le due società, "un focus condiviso sull'avanzamento dell'infrastruttura necessaria a supportare la prossima generazione di AI."

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