Ford richiama oltre 255mila veicoli negli USA per possibile spegnimento improvviso del motore

(Teleborsa) - La Ford sta richiamando oltre 255mila veicoli negli Stati Uniti a causa di una valvola di spurgo del canister difettosa che potrebbe causare lo spegnimento improvviso del motore durante la guida.



E' quanto reso noto dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), spiegando che i veicoli interessati potrebbero mostrare una spia di malfunzionamento accesa oppure i proprietari potrebbero notare letture imprecise dell'indicatore del livello del carburante e aggiungendo che i concessionari aggiorneranno gratuitamente il software del modulo di controllo del gruppo propulsore per i proprietari dei veicoli.



Il richiamo riguarda alcuni veicoli Focus prodotti tra il 2012 e il 2018 che, secondo l'ente regolatore della sicurezza, hanno subito riparazioni errate durante un precedente intervento di manutenzione.

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