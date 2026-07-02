Ford in rialzo al Nyse dopo dati vendite oltre attese

(Teleborsa) - Seduta positiva per Ford Motor , che avanza dell'1,65% al Nyse, anche se la performance settimanale è più debole rispetto all'indice S&P 100 . Lo scenario tecnico di breve periodo del titolo, tuttavia, evidenzia la possibilità di un declino dei corsi verso area 13,71 USD, con prima area di resistenza vista a 14,01. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 13,56.



A sostenere il titolo oggi concorrono dati di vendita migliori delle attese, seppur in contrazione. La big di Detroit ha riportato nel secontro trimestre vendite in calo del 10,3% in USA a 549.200 unità, per effetto di alcuni problemi sulla produzione di pickup serie F che hanno fatto calare le vendite (-11%) e della debolezza delle vendite di veicoli elettrici (-40,7%). Il dato complessivo delle vendite è comunque migliore delle attese che indicavano un calo più marcato dell'11,5%.



Frattanto, il numero uno di Ford Jim Farley, parlando alla Cnbc della riapertura delle trattative per l'accordo commerciale Stati Uniti-Messico-Canada (USMCA) e della decisione di Trump di non rinnovare il trattato, se non in via temporanea ed annualmente, ha auspicato una "parità di trattamento" per chi vende sul mercato USA. Parità che, stando all'Ad di Ford, implichi condizioni di maggior favore per i produttori statunitensi focalizzati sul mercato USA, come Ford, e più penalizzazioni per chi, come GM e Toyota dipende dai veicoli importati dall'estero, dove la produzione è a basso costo.







(Foto: Dave Parker, CC BY 3.0)

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