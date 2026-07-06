All’Aeroporto di Roma Fiumicino apre il nuovo Ferrari Spazio Bollicine





(Teleborsa) - All’di Roma Fiumicino arriva un nuovo indirizzo del gusto per i viaggiatori internazionali, in cui le bollicine del Trento incontrano la cucina d’autore. Ferrari Trento inaugura un nuovoscegliendo il più importante hub italiano per un format dedicato a un pubblico internazionale.Questo nuovo Spazio, secondo, Presidente e CEO di Ferrari Trento, “vuole proporre nuovi modi per vivere le bollicine Ferrari Trentodoc e trasformare l’attesa in aeroporto in una pausa gourmet capace di raccontare il bello e il buono del nostro Paese. Essere presenti in un hub di rilevanza globale come questo ci consente di entrare in contatto con milioni di viaggiatori provenienti da tutto il mondo, offrendo loro un’esperienza delle nostre bollicine di montagna all’insegna dell’arte di vivere italiana”.“Ferrari Spazio Bollicine rappresenta una sintesi dell'eccellenza italiana: un format distintivo che unisce grandi vini, cucina d'autore e ospitalità di alto livello – ha sottolineato, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma –. Con questa apertura arricchiamo ulteriormente l'offerta premium del Leonardo da Vinci, confermando il nostro impegno nel valorizzare il Made in Italy e offrire ai passeggeri un'esperienza di viaggio sempre più distintiva”.Lo Spazio è situato al di sopra delle boutique del lusso, nell’areadele nasce in collaborazione conper offrire ai viaggiatori un’esperienza di ospitalità di alto livello che coniuga il mondo delle bollicine di montagna con la migliore tradizione gastronomica italiana.“L’apertura di questo nuovo punto vendita, e il ritorno, all'interno dell'aeroporto di Fiumicino rappresentano un traguardo significativo, che conferma la qualità del lavoro svolto insieme e la capacità della nostra partnership di evolvere con successo. - Ha commentato, Amministratore Delegato di Areas Italia - Essere presenti in uno dei più importanti hub aeroportuali d'Europa significa rafforzare la nostra presenza in un contesto di eccellenza e internazionale, offrendo a milioni di viaggiatori un'esperienza all'altezza delle loro aspettative. Questo nuovo progetto è il risultato di una visione condivisa e di una collaborazione che continua a generare valore per entrambe le aziende”.Il menu offre una cucina profondamente legata ai territori del Belpaese e alla valorizzazione degli ingredienti. Le materie prime, accuratamente selezionate, sono il punto di partenza di un viaggio gastronomico nella tradizione italiana e laziale in particolare. Oltre a insalate e supplì, il menu propone un’esperienza di ristorazione completa che comprende una selezione di antipasti, primi, secondi e dessert.Il nuovo Ferrari Spazio Bollicine introduce un modello inedito nel panorama della ristorazione aeroportuale, frutto della sinergia tra tre grandi interpreti della gastronomia italiana. Il talento di, Chef stellato del ristorante Locanda Margon – parte del Gruppo Lunelli – incontra l’esperienza nel travel food di, Executive Chef di Areas MyChef e vincitore del premio Best Airport Chef. L’offerta della colazione porta invece la firma di, celebre interprete dell’arte pasticcera italiana.Per questa nuova apertura, lo Chef Edoardo Fumagalli ha ideato la linea dei Tegamini: gustose focacce che possono costituire un pasto veloce, o, a spicchi, accompagnare un aperitivo. I Tegamini rappresentano una vera e propria celebrazione della tradizione gastronomica italiana e romana, reinterpretata con ingredienti di eccellenza. Tra i principali spiccano il Pecorino Romano DOP, la Porchetta di Ariccia IGP e i carciofi, ingredienti simbolo della cucina capitolina. I Tegamini, soffici e fragranti, sono serviti su un piatto in pietra ollare e ottone. Questo supporto è stato realizzato appositamente da Navarini 1958, storica realtà artigiana trentina specializzata nella lavorazione del rame, per mantenere caldo il lievitato.