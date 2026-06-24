Fiumicino confermato miglior aeroporto in Europa da ACI Europe

Il “Leonardo da Vinci” premiato a Praga per l’ottava volta dal 2018 quale migliore scalo fra quelli con oltre 40 milioni di passeggeri

(Teleborsa) - Per l'ottava volta dal 2028 - quinto anno consecutivo - l'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino si conferma quale "migliore aeroporto in Europa" nella categoria degli scali con oltre 40 milioni di passeggeri in transito. L'ACI EUROPE Best Airport Award ha dunque confermato lo scalo capitolino, gestito da Aeroporti di Roma, ai vertici del trasporto aereo internazionale.



Il riconoscimento, promosso da ACI EUROPE, l’associazione internazionale che rappresenta gli aeroporti europei, è stato assegnato durante il Congresso Annuale svoltosi a Praga, in cui sono stati premiati gli scali europei che si distinguono per eccellenza del personale, trasformazione digitale e sostenibilità delle infrastrutture aeroportuali, sulla base della valutazione di una giuria indipendente composta da otto rappresentanti istituzionali del settore dell’aviazione, tra cui Commissione Europea, EUROCONTROL, EASA, ECAC e SESAR Joint Undertaking.



Il premio fa coppia con il premio Best European Airport aggiudicato sempre a Fiumicino nell’ambito del programma Airport Service Quality di ACI World, che si basa sui giudizi espressi direttamente dai passeggeri.



Il Leonardo da Vinci, che lo scorso anno ha superato per la prima volta la soglia dei 51 milioni di passeggeri, guarda al futuro con un Piano di Sviluppo sostenibile da 9 miliardi di euro, pensato per intercettare una domanda di traffico al 2046 stimata fino a 100 milioni di passeggeri e rafforzare ancora la connettività dell’Italia.



"Confermare ancora una volta Roma Fiumicino al vertice degli aeroporti europei significa poter dare continuità a un modello industriale che coniuga qualità del servizio, efficienza operativa, innovazione applicata e sostenibilità ambientale", ha dichiarato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, aggiungendo "questo ulteriore, grande risultato appartiene alle nostre persone e a tutta la comunità aeroportuale, ma guarda soprattutto alla prossima fase di sviluppo del ‘Leonardo da Vinci’, che rappresenta un progetto di primario interesse nazionale. Le previsioni di crescita del traffico e la centralità globale di Roma richiedono, infatti, infrastrutture adeguate, investimenti mirati e una visione di lungo periodo. Vogliamo consolidare il ruolo dell’hub di Fiumicino come piattaforma strategica per la competitività del Paese: lavorare in questa direzione significa rafforzare la connettività dell’Italia, sostenere turismo ed economia e intercettare una quota crescente di flussi intercontinentali”.



Per ADR, società del Gruppo Mundys, il riconoscimento valorizza un percorso che ha reso strutturali qualità e capacità operativa, grazie al lavoro delle proprie persone e al contributo dell’intera comunità aeroportuale. Il posizionamento europeo trova ulteriore conferma sul piano globale nel settimo posto raggiunto pochi mesi fa nella Top Ten mondiale Skytrax.

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