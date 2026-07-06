Enac inaugura l'8 luglio il nuovo terminal dell'aeroporto di Roma Urbe

(Teleborsa) - È fissata per mercoledì 8 luglio la cerimonia di inaugurazione del nuovo terminal dell'aeroporto di Roma Urbe, alla presenza del Presidente Enac Pierluigi Di Palma e dell'Amministratore Unico di Enac Servizi Marco Trombetti, e con la partecipazione del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e del Viceministro MIT Edoardo Rixi.



La nuova aerostazione del city airport di Roma interpreta una visione innovativa dell'infrastruttura aeroportuale, nella quale mobilità aerea, sicurezza, accessibilità e accoglienza si integrano con servizi e funzioni di interesse collettivo. Un aeroporto concepito come spazio aperto al territorio, capace di dialogare con le comunità locali e di valorizzarne le vocazioni economiche, sociali e ambientali.



Con questo intervento Roma Urbe diventa modello per gli aeroporti territoriali e per la mobilità del futuro, in quanto la nuova aerostazione rappresenta un tassello strategico per lo sviluppo della Regional Air Mobility (RAM), il progetto ideato da Enac, attraverso la società in house Enac Servizi, per promuovere una mobilità a corto raggio integrata con gli altri sistemi di trasporto. L'obiettivo è realizzare una rete nazionale flessibile e capillare, capace di migliorare la connessione tra territori e ampliare l'accessibilità alla mobilità, al servizio anche delle nuove esigenze sociali, con utilizzo di vettori pet friendly.

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