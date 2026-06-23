Ferrari, Massimiliano Di Silvestre nuovo Chief Marketing & Commercial Officer

Riporta direttamente al CEO Vigna e succede a Galliera

(Teleborsa) - Ferrari ha annunciato la nomina di Massimiliano Di Silvestre a Chief Marketing & Commercial Officer con effetto dal 1° luglio 2026.



Nel suo nuovo ruolo, Di Silvestre entrerà a far parte del Leadership Team Ferrari, riportando direttamente al CEO Benedetto Vigna.



Massimiliano Di Silvestre succederà a Enrico Galliera, da oltre sedici anni alla guida della Direzione Marketing & Commerciale di Ferrari. La decisione di Enrico di intraprendere una nuova fase del proprio percorso professionale era stata condivisa con l’Azienda da lungo tempo.



Di Silvestre porta in Ferrari una consolidata esperienza internazionale maturata in oltre vent’anni di leadership nel settore automotive premium e luxury. Infatti, ha ricoperto il ruolo di Presidente e CEO di BMW Group Italia. Nel corso della sua carriera, inoltre, ha maturato una significativa esperienza nella gestione di organizzazioni complesse, nello sviluppo commerciale e nella trasformazione del business in diversi mercati internazionali.

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