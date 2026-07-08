Nuovo terminal aeroporto di Roma Urbe avvia Regional Air Mobility

(Teleborsa) - Il nuovo terminal dell’aeroporto di Roma Urbe si inquadra nella logica di un city airport in cui mobilità aerea, sicurezza, accessibilità si integrano con servizi e funzioni di interesse collettivo. L’Inaugurazione della nuova infrastruttura, a cui ha partecipato Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha avuto luogo alla presenza del Presidente Enac Pierluigi Di Palma e dell'Amministratore Unico di Enac Servizi Marco Trombetti, all’insegna dello slogan ‘Level up: la rete prende forma’ a significare un momento importante per il futuro dell'aviazione civile.



Con Roma Urbe si dà contestualmente il via allo sviluppo della Regional Air Mobility (RAM), il progetto ideato da Enac, attraverso la società in house Enac Servizi, per promuovere una mobilità a corto raggio integrata con gli altri sistemi di trasporto. L’obiettivo è realizzare una rete nazionale flessibile e capillare, capace di migliorare la connessione tra territori e ampliare l’accessibilità alla mobilità, al servizio anche delle nuove esigenze sociali, con utilizzo di vettori pet friendly.



Nel corso della cerimonia è’ stato annunciato che i primi collegamenti commerciali della RAM da Roma Urbe verranno operati entro la fine dell’anno con velivoli tra 9 e massimo 19 posti, collegando Urbe con gli aeroporti di Roma Fiumicino, Pescara, Fano, Elba e Tortolì-Arbatax. Le prime compagnie sinora candidate ad avviare le tratte sono SkyAlps, per i collegamenti con velivoli ad ala fissa, AvioItaliana con elicotteri e Altair.



L’aeroporto di Roma Urbe è destinato a diventare l’hub del network dei collegamenti a corto raggio, anche con operatività notturna grazie alla pista illuminata e nuove rotte integrate elicottero-aereo.

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