ITA Airways e DAT, accordo interlinea per connessioni da Ancona a Roma e e Milano

(Teleborsa) - ITA Airways, compagnia aerea italiana di riferimento, e DAT, compagnia aerea danese attiva sulle rotte di continuità territoriale tra Ancona e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, hanno firmato un nuovo accordo interlinea (Special Prorate Agreement) volto a migliorare la connettività tra Ancona e il network domestico e internazionale di ITA Airways. Grazie a questa collaborazione, i passeggeri in partenza da Ancona potranno beneficiare di collegamenti operati da DAT verso Roma Fiumicino e Milano Linate, con la possibilità di proseguire verso numerose destinazioni servite da ITA Airways. Allo stesso tempo, la partnership consentirà di incrementare i flussi di traffico verso Ancona.



"L’accordo con DAT si inserisce nella strategia di collaborazioni di ITA Airways, costruite con operatori affidabili e radicati nei territori, capaci di ampliare le opportunità di viaggio per i nostri clienti e di rendere il nostro network sempre più accessibile", ha dichiarato Joerg Eberhart, AD di ITA Airways.



"Dal 3 novembre scorso, data d’inizio del nostro mandato, abbiamo lavorato con grande determinazione per far recuperare ai collegamenti aerei in partenza da Ancona verso Roma e Milano una credibilità che si era persa negli anni passati - ha aggiunto Luigi Vallero, Direttore Generale di DAT - Il nostro servizio è assolutamente affidabile e competitivo, e i risultati in crescita giorno dopo giorno confermano che siamo sulla strada giusta per nuovi sviluppi.

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