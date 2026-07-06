Milano 3-lug
52.819 0,00%
Nasdaq 2-lug
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Dow Jones 2-lug
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Londra 3-lug
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Francoforte 3-lug
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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 3/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 3/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 luglio

Seduta vivace per il petrolio quotato all'ICE di Londra, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,33%.

Lo scenario di medio periodo del greggio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 76,72. Supporto a 63,79. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 89,65.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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