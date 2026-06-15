Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 12/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 giugno
Seduta positiva per il principale indice della Borsa di Londra, che avanza bene e porta a casa un +0,77%.
L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10.607 e primo supporto individuato a 10.362,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10.851,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)