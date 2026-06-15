Milano 17:35
51.836 +0,66%
Nasdaq 20:42
30.553 +3,09%
Dow Jones 20:42
51.814 +1,20%
Londra 17:35
10.431 -0,39%
Francoforte 17:35
24.894 +1,05%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 12/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 12/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 giugno

Seduta positiva per il principale indice della Borsa di Londra, che avanza bene e porta a casa un +0,77%.

L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10.607 e primo supporto individuato a 10.362,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10.851,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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