Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 16/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 giugno
Andamento piatto per il principale indice della Borsa di Londra, che propone sul finale un -0,02%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10.572,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10.333,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10.812,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)