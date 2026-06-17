Milano 9:54
52.290 -0,27%
Nasdaq 16-giu
29.968 0,00%
Dow Jones 16-giu
52.000 +0,64%
Londra 9:54
10.477 -0,17%
24.841 -0,28%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 16/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 16/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 giugno

Andamento piatto per il principale indice della Borsa di Londra, che propone sul finale un -0,02%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10.572,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10.333,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10.812,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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