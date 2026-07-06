Milano 3-lug
52.819 0,00%
Nasdaq 2-lug
29.329 0,00%
Dow Jones 2-lug
52.900 0,00%
Londra 3-lug
10.679 0,00%
Francoforte 3-lug
25.779 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 5/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 5/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 luglio

Seduta trascurata per il cross americano contro Yen, che archivia la giornata con un controllato -0,03%.

Le implicazioni di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 162,223 con primo supporto visto a 160,778. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 160,223.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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