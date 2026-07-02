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Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,17%

Il Dow Jones inizia a scambiare a 52.395,22 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,17%
L'indice del principale listino statunitense allunga timidamente il passo dello 0,17%, dopo aver aperto a quota 52.395,22.
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