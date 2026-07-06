BP vende a Equinor quota in progetto petrolifero off-shore canadese

(Teleborsa) - bp ha annunciato oggi un accordo che prevede la cessione a Equinor della propria partecipazione non operativa nel progetto Bay du Nord, al largo delle coste di Terranova e Labrador, in Canada.



La società britannica afferma che questa operazione è in linea con la propria strategia orientata a semplificare il portafoglio e collaborerà con l'azienda petrolifera norvegese e le parti interessate per agevolare il trasferimento ordinato della propria quota. La transazione è soggetta alle consuete condizioni e approvazioni e gli impatti contabili correlati saranno comunicati nell'ambito dell'annuncio dei risultati del secondo trimestre di bp.



Quest'ultima detiene partecipazioni in 10 licenze associate al progetto Bay du Nord, che rappresentano una quota operativa media del 37,212% e continuerà a possedere una partecipazione del 100% in due licenze di esplorazione al largo di Terranova e Labrador.







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