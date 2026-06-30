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Var Energi (Eni) acquista da Equinor una quota nel giacimento di Peon tramite scambio di asset

Energia, Finanza
Var Energi (Eni) acquista da Equinor una quota nel giacimento di Peon tramite scambio di asset
(Teleborsa) - Var Energi, società energetica quotata a Oslo e controllata da Eni, ha stipulato un accordo con Equinor per uno scambio di asset sulla piattaforma continentale norvegese (NCS), rafforzando la sua posizione nell'area di Gjoa e supportando il prolungamento della vita economica del giacimento.

In base all'accordo, Var Energi acquisirà una partecipazione del 32,5% nella scoperta di Peon, con l'intenzione di collegarla agli impianti di Gjoa. Var Energi cederà una partecipazione del 5% nel giacimento di Fram, inclusa una quota del 40% nella scoperta di Mulder, subordinatamente alla separazione del giacimento stesso. Var Energi cederà anche la sua partecipazione del 5% nella scoperta di Grosbeak.

Peon è uno dei più grandi giacimenti di gas non ancora sfruttati nella piattaforma continentale nord-occidentale, con risorse recuperabili lorde stimate tra 105 e 195 milioni di barili di petrolio equivalente, e si trova a circa 60 chilometri a nord-ovest del giacimento di Gjoa, gestito da Var Energi. Lo sviluppo di Peon, tramite un collegamento con Gjoa, dovrebbe contribuire a estendere la vita economica dell'hub di Gjoa fino al 2045 circa. L'operazione avrà un impatto limitato sulla produzione a breve termine, ma aumenterà la produzione a partire dal 2030 circa, con l'avvio della produzione di Peon, supportando l'obiettivo di produzione a lungo termine di Var Energi di oltre 400.000 barili di petrolio equivalente al giorno.

"Questa transazione rafforza la nostra posizione nell'area di Gjoa, uno dei nostri principali hub operativi, e supporta la nostra strategia di continuo miglioramento del portafoglio - ha detto Nick Walker, CEO di Var Energi - Aumentando la nostra partecipazione e diventando operatore del giacimento di Peon, aggiungiamo risorse significative e posizioniamo Var Energi per generare valore a lungo termine dalle infrastrutture esistenti".
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