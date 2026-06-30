Var Energi (Eni) acquista da Equinor una quota nel giacimento di Peon tramite scambio di asset

(Teleborsa) - Var Energi, società energetica quotata a Oslo e controllata da Eni , ha stipulato un accordo con Equinor per uno scambio di asset sulla piattaforma continentale norvegese (NCS), rafforzando la sua posizione nell'area di Gjoa e supportando il prolungamento della vita economica del giacimento.



In base all'accordo, Var Energi acquisirà una partecipazione del 32,5% nella scoperta di Peon, con l'intenzione di collegarla agli impianti di Gjoa. Var Energi cederà una partecipazione del 5% nel giacimento di Fram, inclusa una quota del 40% nella scoperta di Mulder, subordinatamente alla separazione del giacimento stesso. Var Energi cederà anche la sua partecipazione del 5% nella scoperta di Grosbeak.



Peon è uno dei più grandi giacimenti di gas non ancora sfruttati nella piattaforma continentale nord-occidentale, con risorse recuperabili lorde stimate tra 105 e 195 milioni di barili di petrolio equivalente, e si trova a circa 60 chilometri a nord-ovest del giacimento di Gjoa, gestito da Var Energi. Lo sviluppo di Peon, tramite un collegamento con Gjoa, dovrebbe contribuire a estendere la vita economica dell'hub di Gjoa fino al 2045 circa. L'operazione avrà un impatto limitato sulla produzione a breve termine, ma aumenterà la produzione a partire dal 2030 circa, con l'avvio della produzione di Peon, supportando l'obiettivo di produzione a lungo termine di Var Energi di oltre 400.000 barili di petrolio equivalente al giorno.



"Questa transazione rafforza la nostra posizione nell'area di Gjoa, uno dei nostri principali hub operativi, e supporta la nostra strategia di continuo miglioramento del portafoglio - ha detto Nick Walker, CEO di Var Energi - Aumentando la nostra partecipazione e diventando operatore del giacimento di Peon, aggiungiamo risorse significative e posizioniamo Var Energi per generare valore a lungo termine dalle infrastrutture esistenti".

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