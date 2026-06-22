Eni, decisione finale di investimento per Greater PAJ in Angola: primo sviluppo inter-blocco del Paese

(Teleborsa) - Eni , attraverso la joint venture Azule Energy (paritetica con bp ), ha raggiunto la Decisione Finale di Investimento (FID) per il progetto Greater PAJ, sviluppo petrolifero offshore situato nei Blocchi 31 e 31/21 al largo dell'Angola, con la partecipazione di Sonangol E&P ed Equinor. Si tratta del primo sviluppo integrato inter-blocco dell'Angola, un approccio coordinato alla valorizzazione di risorse di idrocarburi presenti in due concessioni adiacenti.



Il progetto integra cinque giacimenti offshore – Palas, Astraea e Juno nel Blocco 31, e Urano e Dione nel Blocco 31/21 – con un piano di sviluppo che prevede la realizzazione di 17 pozzi collegati a una nuova unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO). La capacità produttiva è di 95.000 barili di olio al giorno, con una capacità di esportazione di gas di 70 milioni di piedi cubi standard al giorno, convogliati all'impianto Angola LNG (ALNG) tramite una nuova linea interconnessa alla rete esistente del Blocco 31. Il primo olio è atteso entro meno di tre anni, nella prima metà del 2029.



L'iniziativa si inserisce nella strategia angolana di promuovere una gestione efficiente delle risorse e ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture.

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