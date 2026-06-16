Equinor alza le previsioni di produzione e raddoppia buy back 2026 a 3 miliardi di dollari

(Teleborsa) - In occasione del Capital Markets Day, in corso oggi,ha comunicato cherispetto agli 1,5 miliardi precedenti, con l’incremento distribuito equamente tra la terza e la quarta tranche del programma.Guardando più avanti, la società ha annunciato "una guidance basata su un intervallo per i riacquisti azionari compreso tra 2 e 4 miliardi di dollari l’anno" a partire dal 2027, subordinata a prezzi del petrolio compresi tra 60 e 80 dollari al barile e prezzi del gas europeo tra 7 e 11 dollari per milione di unità termiche britanniche (BTU).La società si è inoltre impegnata a far crescere ilper azione di oltre il 5% su base annua.L'azienda energetica norvegese ha anche. Equinor ha alzato il target per la piattaforma continentale norvegese a 1,35 milioni di barili di olio equivalente al giorno entro il 2030, in aumento di 100.000 boe/giorno rispetto alle indicazioni precedenti.La società ha spiegato che l’incremento deriva da "sviluppi di campi sottomarini con prezzi di pareggio inferiori a 35 dollari/boe", con piani per sviluppare da sei a otto nuovi progetti di tie-back all’anno fino al 2035.La produzione complessiva del gruppo è ora attesa a 2,3 milioni di boe/giorno entro il 2030, in aumento rispetto ai 2,2 milioni di boe/giorno indicati nel CMD dell’anno scorso.La guidance di Equinor sulè superiore a 40 miliardi di dollari per il periodo 2026-2030.Leorganiche sono fissate a circa 12 miliardi di dollari nel 2027, per salire a un intervallo tra 11 e 13 miliardi di dollari annui fino al 2030, con il 60% allocato alla piattaforma continentale norvegese.