BHP prevede svalutazione di 2,3 miliardi di dollari per il progetto potassio in Canada

I costi del progetto aumentano di altri 2 miliardi

(Teleborsa) - BHP Group ha dichiarato che l'espansione del suo progetto di estrazione di potassio in Canada costerà 2 miliardi di dollari in più del previsto e che prevede di registrare una svalutazione di circa 2,3 miliardi di dollari, a causa della maggiore intensità di capitale.



Il colosso minerario ha dichiarato giovedì che prevede ora di investire 6,9 ??miliardi di dollari nella seconda fase del progetto Jansen nella provincia canadese del Saskatchewan, rispetto alla stima di 4,9 miliardi di dollari prevista al momento dell'approvazione del progetto nel 2023.



BHP ha completato una revisione delle stime per l'espansione dopo aver segnalato un aumento dei costi per la prima fase del progetto, che dovrebbe entrare in produzione il prossimo anno.



A gennaio, la società aveva rivisto al rialzo la stima dei costi per la prima fase del progetto Jansen, portandola a 8,4 miliardi di dollari, rispetto alla stima compresa tra 7,0 e 7,4 miliardi di dollari di luglio 2025 e alla previsione iniziale di 5,7 miliardi di dollari al momento dell'approvazione del progetto nel 2021.



BHP ha dichiarato di prevedere l'inizio della produzione dalla seconda fase del progetto verso la fine dell'anno fiscale 2031.



La notizia ha depresso l'andamento del titolo che a Londra sta perdendo al momento quasi il 4%.

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