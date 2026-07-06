Consob, sanzione da 35 mila euro ad HAT SGR per carenze nell'assetto organizzativo e funzionale

(Teleborsa) - Consob ha deliberato nei confronti della società HAT SGR una sanzione amministrativa pecuniaria di 35 mila euro, dopo che la Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione degli Investitori ha accertato violazioni in merito alla diligenza e correttezza nel processo decisionale d'investimento, oltre che nelle procedure e misure per la prevenzione, identificazione e gestione dei conflitti di interessi nell'attività di gestione collettiva del risparmio.



HAT SGR è specializzata in investimenti di private equity nel settore tecnologico, con un patrimonio raccolto superiore a 500 milioni di euro. È controllata dai managing partner Nino Attanasio (presidente) e Ignazio Castiglioni (CEO).



Quanto alla gravità delle violazioni accertate, Consob spiega che le stesse "attestano l'esistenza di importanti carenze nel complessivo assetto organizzativo e funzionale della SGR"; "il potenziale nocivo che le connota le rende altresì non suscettibili di essere reputate scarsamente offensive o pericolose - viene aggiunto - Le infrazioni accertate rappresentano violazioni della normativa di non trascurabile gravità, avendo i comportamenti e le carenze emerse frustrato la ratio e le finalità della disciplina di riferimento e messo in pericolo beni giuridici di notevole rilevanza".



Quanto alla durata, in base alle evidenze ispettive, le condotte illecite accertate, complessivamente considerate, si sono protratte nel corso del periodo 2021-2022. Le risultano ascrivibili alla SGR a titolo di colpa. Quanto alla capacità finanziaria della società, dal bilancio 2024 risulta che HAT SGR ha un patrimonio netto pari a 2.565.194 euro e un fatturato pari a 3.520.457 euro.

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